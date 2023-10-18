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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر.. فرصة.. رينو لوجان بخصم 70%

صدى البلد

 

 

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة المميزة محلياً ومن أِهمها في فئة الكروس أوفر سيارة بيجو 3008 موديل 2024

 

بـ 100 ألف جنيه.. اشتري أشهر سيارات فيات في مصر

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار. 

 

لفترة محدودة.. بيجو 508 بخصم 70% وبدون أوفر برايس

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

فرصة.. رينو لوجان بخصم 70%

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من السيارات الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن أشهرها السيارة الاقتصادية رينو لوجان.

 

هوندا وميتسوبيشي تعيدان استخدام بطاريات السيارات الكهربائية لأنظمة التخزين

وقعت هوندا وميتسوبيشي مذكرة تفاهم ستشهد عمل شركتي صناعة السيارات لبناء أعمال تستخدم بطاريات السيارات الكهربائية.

هوندا رينو فيات مصر بيجو 3008

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