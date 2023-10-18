أخبار السيارات|سعر بيجو 3008 موديل 2024 في مصر.. فرصة.. رينو لوجان بخصم 70%

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الفرنسية بيجو باقة من السيارات الجديدة المميزة محلياً ومن أِهمها في فئة الكروس أوفر سيارة بيجو 3008 موديل 2024

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

تقدم العلامة التجارية الفرنسية رينو باقة من السيارات الجديدة في فئات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، ومن أشهرها السيارة الاقتصادية رينو لوجان.

وقعت هوندا وميتسوبيشي مذكرة تفاهم ستشهد عمل شركتي صناعة السيارات لبناء أعمال تستخدم بطاريات السيارات الكهربائية.