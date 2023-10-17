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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف أسباب ترشحه على مقعد رئيس نادي الزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، أسباب ترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقرر عقدها 20 أكتوبر 2023 الجاري، معقبًا: «الزمالك يحتاج لي في هذا التوقيت، والنادي يعاني من عدة مشاكل مختلفة أبرزها المديونيات والمشاكل الإدارية».

وقال فاروق جعفر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن برنامجه الانتخابي يحتوى على العديد من الأفكار الجديدة لحل الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك.

وأضاف، مساء اليوم الثلاثاء، أن النتائج الإيجابية للفريق تحقق استفادة كبرى للنادي، موضحًا أن نادي الزمالك يمكن أن يجني الملايين من قطاع الناشئين، لافتًا إلى أنه تواجد أكثر من مرة كخبير بالفريق الأول لكرة القدم، قبل الغياب عن النادي الفترة الماضية أثناء تواجد فيريرا مديرا فنيا للفريق.

وتابع: التفكير الجيد المنظم يمكنه أن يحقق أرباحا جيدة للنادي، ولابد من إحداث تطوير لقطاع الكرة، منوهًا إلى وجود خطة لاستثمار المواهب الشابة في كافة المحافظات وضمها لنادي الزمالك ثم تأهيلها ومشاركتها مع الفريق الأول لكرة القدم أو بيعهم والاستفادة من العائد من بيعهم.

وأوضح، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الكابتن حسين لبيب هو المنافس الأول له في انتخابات نادي الزمالك، وعمر هريدي متحدث جيد، ولكنه لا يمتلك قاعدة كبيرة داخل الجمعية العمومية. 

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