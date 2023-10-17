مستشفى المعمداني.. رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: نحن أمام جريمة كاملة ومنظمة

قال المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، إننا الأن أمام جريمة كاملة، مشيرا إلى أن هناك تعمدا من دولة الاحتلال لتجاهل العنصر العربي الذين وصفوا بحيوانات بشرية.

وأضاف المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لابد من اتخاذ موقف أمام ما يحدث، موضحا أن الاتحاد قام بوقفة احتجاجية، وخلالها تفاجئوا بجريمة قصف مستشفى المعمداني فى غزة.

وتابع المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، أننا لابد كشعوب عربية نقف أمام ما يحدث، معقبا: “أرى أن ما يحدث ليس اعتداء على غزة فقط، ولكن على سيادة مصر فى ترحيل أهل غزة لسيناء، ونحن أمام جريمة منظمة”.