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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشفى المعمداني.. رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: نحن أمام جريمة كاملة ومنظمة

المخرج عمرو عبد
المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية

قال المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، إننا الأن أمام جريمة كاملة، مشيرا إلى أن هناك تعمدا من دولة الاحتلال لتجاهل العنصر العربي الذين وصفوا بحيوانات بشرية.

وأضاف المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه لابد من اتخاذ موقف أمام ما يحدث، موضحا أن الاتحاد قام بوقفة احتجاجية، وخلالها تفاجئوا بجريمة قصف مستشفى المعمداني فى غزة.

وتابع المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، أننا لابد كشعوب عربية نقف أمام ما يحدث، معقبا: “أرى أن ما يحدث ليس اعتداء على غزة فقط، ولكن على سيادة مصر فى ترحيل أهل غزة لسيناء، ونحن أمام جريمة منظمة”.

المخرج عمرو عبد العزيز الاتحاد العام للنقابات الفنية دولة الاحتلال العنصر العربي غزة مستشفى المعمداني

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