وجّه أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة لـ أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل انتخابات النادي.
وقال “ميدو” في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "انتخابات الزمالك تاريخية، ورسالتي لأعضاء الجمعية العمومية، أنتم لا تمثلون أنفسكم فقط، ولكن تمثلون ملايين من جماهير الزمالك"
أضاف: "الفوارق واضحة بين المُرشحين في الانتخابات وواضحة للطفل الصغير" .
واختتم: "لا تنتخبوا أي مجموعة من الممكن أن تكون غير متناغمة".
ميدو يوجّه رسالة أخيرة لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل الانتخابات
وجّه أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة لـ أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك قبل انتخابات النادي.