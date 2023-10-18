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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد البلشي: العار سيلاحق الإعلام العالمي لنقله معلومات مغلوطة حول أحداث غزة

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين

أدان خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين،  جريمة مستشفى المعمداني واصفاً الواقعة بأنها جريمة يعجز الكلام والوصف أن يصفها وأن نقابة الصحفيين دعت غداً لوقفة إحتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني.


وقال خالد البلشي، خلال مداخلة تليفونية  عبر برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON: "مجزرة بشعة ومجلس النقابة  وتم  قطع إجتماع  مجلس النقابة لمناقشة ما يجري على الارض  وهناك  وقفة احتجاجية أمام النقابة لرفض ما يحدث واتخذنا قرارات داعمة لاخواننا  الفلسطينيين وهو أقل تحرك وسط الإحساس بالعجز  أمام الالة العسكرية الاسرائيلية ".

تابع نقيب الصحفيين : الإحساس بالضعف والوجع والالم  أمام جريمة  لاأحد يتصور   وقوعها،  وأن العالم الذي توافق على هذا العدوان بالصمت أو الدعم   سواء حكومات الغرب  أو حتى الصحفيين في الخارج أو الإعلاميين  الذين قدموا  معلومات مغلوطة شركاء في الجريمة النكراء ".

وكشف خالد البلشي، أن الزملاء الصحفيين في قطاع غزة يتعرضون لاعتداءات  سافرة وبلغ عدد الشهداء  بين صفوفهم حتى قبل المجزرة لنحو 15 شهيد  وتم إستهداف أكثر من 50 مؤسسة إعلامية  ونحو 45  صحفي تم الاعتداء عليهم  وهناك عشرات الصحفيين تعرضوا للاعتداء.

وشدد على أن إستهداف الصحفيين لن يقتل الحقيقة أمام تواطؤ دولي مخزي والكلمات تعجز عن  تغطية    العار الذي يلاحق كل من شارك في هذه الجرائم البشعة ".

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