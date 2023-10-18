بكلمات صادمة.. رسالة نارية من كهربا بعد مجزرة المستشفى المعمداني

وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

و كتب كهربا عبر حسابة بموقع انستجرام : الي بيحصل ف غزه ده لا يقبله دين ولا إنسانية او عقل ،الي بيحصل ده اسمه اباده، بيبيدو اخواتنا بكل جُبن وحقاره واكنهم بيقولوا الي يقدر علي حاجه يعملها! كلاب مسعووووره و الكلاب اوووفى منكم .. انتم انجس من خلق ربنا على وجهه الارض حسبي الله ونعم الوكيل وصلت انهم يقصفوا المستشفيات والمدارس الي الناس فاكراها ملجأ امن والي ماماتش من القصف يموت وهوا جريح حسبي الله ونعم الوكيل،فليشهد العرب انها اباده جماعيه لاخواتنا و اطفالنا في غزه.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

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وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.