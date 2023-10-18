أبوهشيمة عن مجزرة المستشفى المعمداني بغزة: مشهد يخليك تفقد القدرة على التفكير

وجّه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رسالة مؤثرة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

وكتب أبو هشيمة عبر حسابه بموقع انستجرام: من ساعة ما شفت صور قصف مستشفى المعمداني بفلسطين وأنا بحاول أجمع كلام يعبر عن كم الغضب اللي جوايا.. مشهد يخليك تفقد القدرة على التفكير.. ايه ذنب ناس ابرياء بيتعالجوا انهم يتقتلوا هما واللي بيعالجوهم.. اللي حصل ده برة كل حدود العقل والمنطق والدين.. ازاي المجتمع الدولي شايف المذبحة اللي بتحصل لكل الاطفال دي ولسه بيشجب وبيستنكر بس ومفيش خطوة إيجابية لوقف عملية الإبادة الجماعية دي..

ربنا يرحم الشهداء ويصبر اهاليهم ويساعدنا اننا نعرف نتجاوز المشاهد اللا إنسانية دي ويكتب من عنده إزالة للغمة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.