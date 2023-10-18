رضوى الشربيني: لازم موقف حاسم من جميع الدول.. كفاية كدة

وجهت الاعلامية رضوي الشربيني رسالة قوية بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

و كتب رضوي الشربيني عبر حسابة بموقع انستجرام : حتى لا ننسى…دي صورة من المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الفلسطينية من قلب المستشفى الأهلي المعمداني،‏يمهل و لا يهمل،‏و هيجى يوم بإذن الله و ربنا هياخد حق شعب فلسطين و أهله من القتلة الارهابيين دول،‏وكلنا لازم نقول ب أعلى صوت كفايا كدة…و لازم موقف حاسم من جميع الدول ،‏دى مجزره جماعية و أباده لشعب كامل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.