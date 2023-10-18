نقابة المحامين تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني بغزة

أعلنت نقابة المحامين، حالة الحداد بتنكيس الأعلام والتوشح بالسواد بديوان عام النقابة برمسيس، والإدارات التابعة لها، لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من صباح باكر ولمدة ثلاثة أيام.

ويأتي هذا الحداد إكرامًا للأرواح البريئة التي سقطت شهيدة في المجزرة الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني جراء قصف مستشفى المعمداني وسط قطاع غزة المحتل.

أدانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بأشد العبارات وبكل استياء تصاعد الأحداث في قطاع غزة ومشاهد القتل الوحشي المؤسفة والمحزنة للأطفال والأبرياء.

واستنكرت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، هذا القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة بشكل غير مسبوق.