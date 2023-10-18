سلوك إجرامي.. مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة

أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قصفَ قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى بينهم عشرات النساء والأطفال.



واستصرخ مجلس حكماء المسلمين، في بيان اليوم، الضمير الإنساني لوضع حدٍّ لهذه الجرائم المستمرة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذه السلوك الإجرامي بحق الأبرياء العزل.



وطالب مجلس حكماء المسلمين، المجتمع الدولي والمنظمات العربية والإقليمية والدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لوقف هذا العدوان الإجرامي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، محذرا من أن استمرار هذه الانتهاكات ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة، الأمر الذي يوجب التحرك العاجل لتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للمنكوبين.



وأكد أن الاعتداء على المدنيين الأبرياء والأطفال والنساء يعد جريمة مروعة ضد الإنسانية يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الدولي.