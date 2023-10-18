مرتضى منصور حول قصف مستشفى المعمداني بغزة: يا ضمير العالم لماذا هذا الصمت|فيديو

وجّه المستشار مرتضي منصور رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

ونشر مرتضي منصور فيديو عبر حسابه بموقع يوتيوب قائلاً: في البداية بشكر كل الناس اللي سألت عليا بعد تعرضي لوعكة صحية ، أما فيما يخص القضية الفلسطينية فين عدل الدول الأوربية وأمريكا وإنجلترا من كل اللي بيحصل، العالم كلة بيتفرج وساكت.

وتابع: نسيتوا الجيش المصري عمل فيكوا ايه في حرب 73 وبتتشطروا علي الأطفال والنساء ، الأطفال اللي شافوا المجازر دي وأخواتهم وأبائهم بيموتوا قصاد عينهم هيفرموكم.

وأضاف: يا ضمير العالم لماذا هذا الصمت المريب بايدن ونتنياهو مجرمي الحرب، دا وقت طرد السفير الإسرائيلي.

وكان قد أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.