محاصيل رئيسية.. شركة زراعية إماراتية تجري محادثات لاستصلاح أراض في مصر

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية تجرى محادثات للاستحواذ على المزيد من الأراضي الزراعية فى مصر فى صفقة قد تقلل اعتماد القاهرة على واردات المحاصيل الأساسية.

ولم يوضح المصدران ما إذا كان إبرام الصفقة قريبا، إلا أنها قد تتطلب مئات الملايين من الدولارات لاستصلاح الصحراء وزراعة محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة، بحسب وكالة «رويترز».

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم كشف هويتيهما، إن شركة الظاهرة تجرى محادثات عبر شركتها التابعة فى مصر مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لشراء أراض فى منطقة توشكى، إلا أنها تدرس أيضا مناطق أخرى.

ونصف شركة الظاهرة مملوك للشركة القابضة إيه.دى.كيو وهى صندوق ثروة سيادى فى أبوظبى.

وفى أغسطس الماضى وقعت الحكومة المصرية ومكتب أبو ظبى للصادرات التابع لصندوق أبو ظبى للتنمية اتفاقية برنامج التمويل الدوار بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقالت الحكومة المصرية إن الهدف من ذلك الاتفاق هو تمويل واردات القمح، مؤكدة أنه الأول من نوعه مع مكتب أبو ظبى للصادرات.