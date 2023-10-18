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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. صحف العالم: إسرائيل هي من قصفت مستشفى المعمداني بغزة

صحف العالم عقب مجزرة
صحف العالم عقب مجزرة المستشفى المعمداني

 

أجبرت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على نشر الجريمة البشعة التي قامت بها إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وذلك رغم موقفها المنحاز لإسرائيل منذ بدء الحرب الحالية، وأكدت كافة عناوين الصحف العالمية أن إسرائيل قامت بهذا العمل المجرم. 

وكتبت صحيفة CNN الأمريكية، أن المئات قتلوا في القصف الإسرائيلي على مستشفى في قطاع غزة، وهو نفس العنوان تقريا الذي استخدمته صحيفة BBC البريطانية، وجاء عنوان وكالة الأنباء رويترز الدولية ليؤكد أن إسرائيل قامت بقصف المستشفى مساء اليوم، ومقتل المئات جراء هذا الهجوم.

وتحاول الحكومة الإسرائيلية تخفيف الهجوم العالمي ضد جريمتها، وذلك عبر الحديث عن عدم قيام جيشها بتلك الجريمة.

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