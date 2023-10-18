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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: قصف إسرائيل لـ«مستشفى المعمداني» بغزة تعد على جميع القيم الإنسانية

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

أدانت الطائفة الإنجيلية بمصر، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.
وأعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر - في بيان اليوم - عن حزنه الشديد إزاء استخدام العنف الوحشي غير المُبرَّر، وقصف منشآت مدنية، وهو ما يؤكد على تجاوز إسرائيل القانون الدولي والتعدي على جميع القيم الإنسانية.
كما أدانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، في وقت سابق اليوم العنف الإسرائيلي غير المبرر ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، والذي بلغ ذروة قاسية اليوم بقصف المستشفى المعمداني في غزة مما أسفر عن سفك دماء مئات الأبرياء من الشهداء والمصابين.
وجاء في بيان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإذ ندين هذا الهجوم نؤكد على موقفنا الثابت ضد إراقة الدماء الزكية في كل مكان وعلى كل جانب، وعلى دعمنا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني في العيش الآمن داخل أراضيهم، ونصلي أن يعينهم الله على ما يواجهونه من أهوال، وأن يعطي طمأنينةً للعالم كله.

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