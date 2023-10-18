أب غزاوي: تبادلت مع أخي أطفالنا.. والسبب صادم

نشر الفنان عباس أبو الحسن قصة مؤثرة لأب فلسطيني بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

و كتب عبر حسابه بموقع انستجرام : اب غزاوي : لقد فعلت أغرب شيئا اليوم . تبادلت مع أخي أطفالنا.. أعطيته اثنين من أطفالي وأخذت إثنان من أطفاله ، وبهذا لو تم تفجير منزلي ينجو لي ولد ولو قاموا بتفجير منزله يظل له طفل حي .

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.