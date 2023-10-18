عقب استهداف مستشفى المعمداني|مندوب مصر بالأمم المتحدة: الاحتلال لا يحترم القانون الإنساني الدولي

أدان أسامة عبد الخالق مندوب مصر بالأمم المتحدة، استهداف الكيان الصهيوني للمستشفى المعمداني بغزة، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 فلسطيني.

ونشر عبد الخالق على حسابه بمنصة "إكس" صورًا من لحظة استهداف المستشفى، قائلًا "إن الاستهداف المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة من قبل إسرائيل اليوم هو دليل آخر على ازدراء إسرائيل لحياة الفلسطينيين وعدم احترامها المطلق للقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية للأخلاق والكرامة الإنسانية".

وأضاف "أدين بأشد العبارات الحادث الذي وقع في غزة اليوم والحرب غير القانونية والعقاب الجماعي الذي تشنه إسرائيل على شعب غزة"، مؤكدًا أنه يجب أن يتوقف الأمر الآن.

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.