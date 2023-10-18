يتمركز بها جنود أمريكيون..الأتراك يحاولون اقتحام قاعدة للناتو بعد استهداف مستشفى المعمداني|فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، المواطنين الأتراك وهم يحاولون اقتحام قاعدة الناتو العسكرية التي يتمركز داخلها الجنود الأمريكيين وجنود من حلف شمال الأطلسي، وذلك عقب استهداف الكيان الصهيوني المستشفى المعمداني بغزة، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 500 فلسطيني.

وأظهر الفيديو العشرات من الأتراك وهم يحاولون اقتحام قاعدة الناتو العسكرية التي يتمركز داخلها الجنود الأمريكيين وجنود من الناتو، حاملين علم فلسطين.

فيما حاولت الشرطة منع الحشود من اقتحام القاعدة العسكرية وهم يرمون عليها الحجارة.

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.