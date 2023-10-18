بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. رسالة غاضبة من منى الشاذلي: العالم أصـم أبكـم

وجهت الإعلامية مني الشاذلي رسالة قوية بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

و كتبت منى الشاذلي عبر انستجرام: ما يحدث فى غزة جـرائـ.م حـ.ـرب منقولة بالصورة والصوت امام العالم ... جـرائـ.م ضـ.د الإنسـانية تنقل على الهواء مباشرة امام كل البلاد و العباد .. د.مـ ـاء و صـ.رخات في كل مكان .. مــ.سـالـ.ـخ و مــ.جـ.ازر لا يحتملها القلب و لا يقبلها ضمير ... و العالم أصـم أبكـم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.