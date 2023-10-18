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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق جعفر يكشف أسباب ترشحه على مقعد رئيس نادي الزمالك.. فيديو

فاروق جعفر
فاروق جعفر

كشف فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك الأسبق، أسباب ترشحه على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك في الانتخابات المقررة عقدها 20 أكتوبر 2023 الجاري، معقبًا: «الزمالك يحتاج لي في هذا التوقيت، والنادي يعاني من عدة من مشاكل مختلفة أبرزها المديونيات والمشاكل الإدارية».

وقال فاروق جعفر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن برنامجه الانتخابي يحتوى على العديد من الأفكار الجديدة لحل الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك.

وأضاف فاروق جعفر ، أن النتائج الإيجابية للفريق تحقق استفادة كبرى للنادي، موضحًا أن نادي الزمالك يمكن أن يجني الملايين من قطاع الناشئين، لافتًا إلى أن تواجد أكثر من مرة كخبير على الفريق الأول لكرة القدم، قبل الغياب عن النادي الفترة الماضية أثناء تواجد فيريرا مديرا فنيا للفريق.

وتابع: التفكير الجيد المنظم يمكنه أن يحقق أرباح جيدة للنادي، ولابد من إحداث وتطوير قطاع الكرة، منوهًا إلى وجود خطة لاستثمار المواهب الشابة في كافة المحافظات وضمها لنادي الزمالك ثم تأهيلها ومشاركتها مع الفريق الأول لكرة القدم أو بيعه والاستفادة من العائد من بيعه.

وأوضح أن الكابتن حسين لبيب هو المنافس الأول له في انتخابات نادي الزمالك، ولكن عمر هريدي متحدث جيد، ولكنه لا يمتلك قاعدة كبيرة داخل الجمعية العمومية. 

فاروق جعفر نادي الزمالك الزمالك أحمد موسى حسين لبيب

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