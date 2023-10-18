هاخد حقي كامل| فاروق جعفر: تقسيط غرامة كهربا أفضل خيار للزمالك.. فيديو

كشف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك الأسبق، تفاصيل برنامجه الانتخابي المتوقع تنفيذه حال فوزه بمقعد رئيس نادي الزمالك، موضحًا أن البرنامج الانتخابي سيشمل كل القطاعات بما فيهم أعضاء الجمعية العمومية وتلبية رغباتهم.

وقال فاروق جعفر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يتمنى دعم لاعبي كرة القدم في انتخابات الزمالك المقبلة، معقبًا: «لا أفكر في بيع أي لاعب في الزمالك إلا لشراء لاعب أفضل منه، ولا يمكن بيع زيزو في الوقت الحالي».

حول موقف نادي الزمالك من غرامة كهرباء، أكد فاروق جعفر أن محمود كهربا يعيش حالة من التألق في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه يفضل تقسيط غرامة كهربا للاستفادة من هذه الأموال في أي شيء داخل نادي الزمالك.

وتابع فاروق جعفر : هاخد حقي كامل من كهربا ولن أترك شعرة واحدة من حق الزمالك، ولكن أرى من الأفضل تقسيط غرامة كهربا لأنه عرف في كرة القدم.