بعد قصف مستشفى المعمداني|مصطفي شوبير: هنفضل ساكتين.. مش هيبقى لنا أي رد فعل

وجه مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني.

و كتب مصطفي شوبير عبر حسابه بموقع انستجرام : طيب هنفضل ساكتين هيفضل ملناش أي رد فعل حرام دي مش حرب دي إبادة حسبي الله ونعم الوكيل ، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 500 فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أن التيار الكهربي انقطع عن مستشفى الشفاء، بحسب ما أوردته وكالة شهاب.

وذكر شاهد عيان، أن المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، كان يضم عددا من النازحين من منازلهم بعد تدميرها خلال غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه يضم ما يقرب من 5 آلاف شخص.