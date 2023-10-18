رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن استهداف المستشفى المعمداني

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن حزنها الشديد، جراء استهداف المستشفى المعمداني بغزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 500 شخص.

وقالت فون دير لاين عبر حسابه على منصة "إكس" "لا يوجد أي مبرر لقصف مستشفى مليء بالطواقم الطبية والمدنيين.. ويجب إثبات كافة الحقائق ومحاسبة المسؤولين عنها".

واستشهد ما يزيد عن 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.