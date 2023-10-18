استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا في قصف مدفعي وجوي وبحري على غزة

أعلنت مصادر طبية ومحلية فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد أكثر من 30 فلسطينيًا، فجر اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي وجوي وبحري، شمل جميع مناطق قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أوضحت المصادر أن نحو 30 فلسطينيًا استشهدوا بعد استهداف عدة منازل شمال قطاع غزة، بينما استشهد مواطنان على الأقل في قصف استهدف مخبزا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبينت المصادر أن هذه المخبز يقدم الخبز لأهالي المخيم وللنازحين من مناطق شمال القطاع، لافتة إلى أن شهيدين على الأقل ارتقيا في قصف استهدف شقة سكنية بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وطال القصف المدفعي والجوي والبحري المكثف محافظة شمال غزة وتحديدا منطقة جباليا، ومخيم النصيرات، وحي اليرموك وسط مدينة غزة، ومنطقة في حي الزيتون قريبة من موقع المستشفى المعمداني الذي ارتكب فيه الاحتلال جريمة أوقعت مئات الشهداء والجرحى.

كما طال القصف منازل المواطنين في محافظات جنوب القطاع، رفح وخان يونس، موقعا عدة إصابات.