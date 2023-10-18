حدث ليلاً.. لا صوت يعلو على غزة.. إلغاء القمة الرباعية في الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين.. مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزًا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى، من صباح اليوم الأربعاء، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

تبرير للجريمة.. أول تعليق من أمريكا بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة

الأمم المتحدة تطالب سلطات الاحتلال بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة فورًا

بعد مجزرة مستشفى المعمداني.. إلغاء القمة الرباعية في الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين

تضامنا مع فلسطين.. الحملة الرسمية للسيسي تعلن الحداد على شهداء مستشفى المعمداني

مدينًا المجزرة.. توجيه عاجل من بايدن لـ الأمن القومي حول استهداف المستشفى المعمداني

مجزرة وحشية .. نجوم الفن يعلقون على قصف مستشفى المعمداني بـ غزة

تعاطف معها الملايين.. حقيقة وفاة الطفلة الجائعة بعد مجزرة مستشفى غزة |شاهد

مرتضى منصور عن أحداث مستشفى المعمداني: يا ضمير العالم لماذا هذا الصمت

قصف مستشفى المعمداني.. أحمد موسى يطالب بمحاكمة نتنياهو.. فيديو

خالد لطيف يُفجّر مفاجأة حول رحيل إمام عاشور للأهلي وتجديد فتوح مع الزمالك

