ختام البرنامج التدريبي للسيدات حول التثقيف المالي في مرحلته الجديدة بسيناء

اختتم المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، البرنامج التدريبي حول التثقيف المالي فى مرحلته الجديدة الذى ستمر على مدار 5 أيام متواصلة، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.، تحت رعاية الدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف وبحضور احسان داود غالي مقررة الفرع.

الوعي المالي:

ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي المالي لدى السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها:

كيفية اعداد الموزانه الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الانسب وفق الهدف المالي لديهن ووسائل التمويل المختلفة والقروض وكيفية احتساب قيمه تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين واهميته.

وقد استكمال المجلس القومي للمرأة البرنامج التدريبي للسيدات حول رياده الاعمال لتمكين السيدات بقري المحافظة اقتصاديا ،في اطار مشروع تنميه الاسره المصريه وتنفيذا لمبادره فخامه السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي " حياه كريمه " .