قومي المرأة بسيناء يشارك في ندوات صوتك مستقبلك انزل شارك

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء برئاسة إحسان داود غالي مقررة الفرع بالمحافظة بالمشاركة في الندوة التي عقدها مركز النيل للإعلام تحت عنوان"صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بحضور عدد 50سيدة ورجل من المصالح الحكومية وربات البيوت ، في اطار حرص المجلس القومي للمراه على دعم وتمكين المراه المصريه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وقانونيا وتحت رعاية ودعم الدكتوره مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة.

حيث رحب أحمد جمال ، مدير المركز بالحضور وتحدث عن أهمية المشاركة السياسية وأهمية النزول للإدلاء الجميع بأصواتهم وذلك حفاظاً على الوطن .

كما تحدث عبد الحميد عزب،مدير عام إعلام شمال وجنوب سيناء ، عن تعريف الاستحقاق الرئاسي ، وكيفية مشاركه الفرد في بناء الوطن والدور المطلوب من كل فرد بالمجتمع لبناء مستقبل أفضل لبلاده ولابنائه وأهمية التوعية السياسية وتصحيح المفاهيم الخاطئة بها.

المشاركة السياسية:

كما تحدثت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، خلال الندوة عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة والنزول للانتخابات وكيفية الإدلاء بأصواتهم ، وماهو مفهوم المشاركه السياسيه .

كما تحدثت عن دور المرأة العظيم في ثورة يوليو حيث يعتبر هذا أول مشاركة سياسية فعالة للمرأة جنبا الى جنب مع الراجل للحفاظ على وطنها والدفاع عنه.

كما تحدثت عن الاستحقاقي الرئاسي ودور المرأة المصرية في الحفاظ علي وطنها، والمشاركة فى بناءه ، ودور المجلس القومي للمرأة في تقديم التوعية السياسية للسيدات عن كيفية المشاركه في العملية الانتخابية ،والنزول للإدلاء بأصواتهم ،وقامت بالإجابة عن اي سؤال يخص المجلس ودوره لدعم وتمكين المرأة المصرية⁦.