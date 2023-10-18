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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. انعقاد المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأقصر

صدى البلد

تنطلق صباح غدا الخميس فعاليات المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تحت عنوان " الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد "  برعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بمحافظة الأقصر.

و تدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنية التحتية التى تؤثر على مرونتها وملائمتها وإستدامتها .

 يشارك في المؤتمر البنك الدولى ومنظمة العمل الدولية وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي .

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية  بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات  العامة للحكومات  فضلاً عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ،  


يُذكر ان مصر  استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي  تحت شعار ( آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص ) ،  ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤلين بالإضافة الي   وفود العديد من الدول العربية . 

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