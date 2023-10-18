جبناء.. مصطفى بكري يوجه رسالة حادة للعدو الصهيوني

وجه الإعلامي مصطفى بكري، رسالة شديدة اللهجة للعدو الصهيوني، بعد تفاقم الأوضاع على غزة.

‏وكتب عبر تويتر: “لو فكر الصهاينة بالإقدام على الغزو البري لقطاع غزة؛ لوجدوا أسودا في الانتظار، وسيدفع جيش الاحتلال ثمنا باهظا يصل إلى حد التدمير الكامل، الجبناء لا يستطيعون المواجهة، ويكتفون بإطلاق القذائف والصواريخ من الجو!!”.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل شديدة اللهجة إلى المجتمع الدولي الصامت على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس الفلسطيني، خلال اجتماع عاجل لـ الحكومة الفلسطينية، إن أهل غزة لن يرحلوا عن الأراضي الفلسطينية، ولن نسمح بنكبة جديدة في القرن الواحد والعشرين.

ولفت إلي أن ما حدث من قصف لـ مستشفى الأهلي المعمداني في فلسطين، يعتبر جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، مؤكدا أنه لن يُهجَّر الشعب الفلسطيني مرة أخرى.

وتابع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا نقدر موقف كل الدول التي رفضت تهجير الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما حدث من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، جريمة لا تغتفر، وعلى الجميع أن ينظر إلى هذه الأحداث المؤلمة.

ودعا الرئيس الفلسطيني، جميع أفراد الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة، ورص الصفوف، وعدم القبول بنكبة جديدة، وعدم الرحيل عن الأرض، مؤكدا: شعبنا سيبقى صامدا على أرضه.