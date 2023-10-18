الصحة العالمية: الوضع في قطاع غزة يخرج عن السيطرة بشكل سريع

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن الوضع الصحي في قطاع غزة يخرج عن السيطرة بسرعة؛ وذلك عقب القصف الإسرائيلي لـ المستشفى المعمداني شمال قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق، أعرب الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن إدانة المنظمة بشدة، للهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني.

وقال إن المستشفى كان يعمل وبه مرضى وعاملون في المجال الطبي ونازحون يحتمون به، داعيا إلى الحماية الفورية للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية، وإلغاء أوامر الإخلاء.

وأكدت المنظمة العالمية أنها شهدت هجمات إسرائيلية متواصلة على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت بتسجيل 115 هجوما على منشآت الصحة، منذ يوم السبت الماضي، مشيرة إلى مقتل 15 عاملا صحيا في أثناء تأدية عملهم، وإصابة 27 آخرين، فيما تضررت أو تدمرت 24 منشأة صحية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وصلت إلى أكثر من 3200 شهيد و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

واستشهد ما يزيد على 500 فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة ، بحسب ما أفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة حرب جديدة بقصف ساحة مستشفى الأهلي العربي وسط مدينة غزة، حيث توافد عشرات من الشهداء والجرحى على مجمع الشفاء الطبي جراء القصف.

وأشار إلى أن المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسريا بسبب الغارات.