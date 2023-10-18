المؤتمر يطالب المجتمع الدولي بوقف ما يحدث من انتهكات في غزة

اعتبر حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس مجلس القبائل العربية المجزرة الإنسانية التي نفذتها ، قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب مستشفى المعمداني في غزة وسقوط مئات الشهداء والجرحى من الأطباء والمرضى والأطفال والنساء جريمة حرب ولابد أن يتحرك العالم كله لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأكد حزب المؤتمر أن إسرائيل تنفذ أكبر عملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني الأعزل ، متسائلا: لماذا هذا الصمت الدولي أمام ما يحدث من مجازر على أرض فلسطين وقذف مستشفى المعمداني وسقوط المئات من الشهداء إنه عمل ضد الإنسانية والعالم كله يقف صامت مكتفي الأيدي أمام العدوان الغاشم الهمجي الممنهج.

وثمن حزب المؤتمر، الجهود المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من براثن جيش الإحتلال الأهوج ، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر دولي السبت القادم ، لبحث سبل حل القضية الفلسطينية وإنهاء الصراع مع إسرائيل، بمشاركة ممثلي الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن، والتي تملك سلطة اتخاذ القرارات الدولية .

وأوضح حزب المؤتمر، أن القمة الدولية تهدف إلى وقف العدوان الغاشم على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، و تحقيق السلام والاستقرار، وبحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفاً أساسياً للحل ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التهدئة والسلام ،وعدم وقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء مما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.