السيسي يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف استهداف المدنيين في غزة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإيقاف ما يحدث في غزة من استهداف للمدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن، مع المستشار الألماني في مقر رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس السيسي، قائلا: إن الوضع الانساني في قطاع غزة أخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، وأن الوضع الحالي قد يخرج على السيطرة، وتوسيع رقعة الصراع.

وقال إن المواجهات العسكرية والتصعيد العسكري في قطاع غزة والذي أودى بحياة المدنيين من الجانبين، ينذر بخطر كبير.

وشدد على ضرورة تحقيق الأمن في الشرق الأوسط مؤكدا أن ذلك ينعكس على القارة الأوروبية.