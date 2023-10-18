مصطفى بكري: يجب محاسبة إسرائيل على جرائمها وليس مكافأتها بتهجير الفلسطينيين

علق الإعلامي مصطفى بكري، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموقفه من تهجير أهالي قطاع غزة.

وكتب عبر تويتر: “‏موقف الرئيس السيسي هو موقف كل المصريين والفلسطينيين ، بل كل العرب ، لن نقبل أبدًا بتهجير الفلسطينيين وتفريغ غزه من أهلها علي حساب القضية الفلسطينيه . العالم يجب أن يحاسب إسرائيل علي جرائمها ، لا أن يكافئها بطرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم علي حساب مصر والأردن . أرضنا مقدسه رويت بدماء الشهداء ، ولن يستطيع كائن من كان تنفيذ المخطط الشيطاني وإنهاء القضيه الفلسطينيه علي حسابنا ، وجيش مصر وشعب مصر جاهز لكل الخيارات”.

وجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير أهالي قطاع غزة.

نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين

وقال الرئيس السيسي: "نرفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها".

وأدان الرئيس السيسي قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.

وأدان الرئيس السيسي كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية.

وأعرب الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مع المستشار الألماني أولاف شولتز - عن بالغ الأسى والألم، كما تقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني.