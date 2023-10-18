خارجية النواب: استهداف مستشفى المعمداني عمل جبان يرقى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية

أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، أن استهداف مستشفى المعمداني في غزة والذي أدى لاستشهاد المئات من المرضى وغالبيتهم من النساء والأطفال، هو عمل جبان، يعد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي انتهك مرارا من الطرف المعتدي، الذى دأب طيلة احتلاله للأراضي الفلسطينية منذ 75 عاما على قتل الأطفال والنساء واستهداف المدنيين.

وأضافت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم، أن ازدواجية المعايير الدولية وتوفير غطاء للاحتلال بعدم تحمل القوى الدولية لمسئولياتها خاصة منذ انطلاق مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية فى تسعينيات القرن الماضي مما ممكن الاحتلال من التمادي فى ممارساته التي قوضت حل الدولتين الذى ارتكزت عليه هذه التسوية عبر مقررات أوسلو والمبادرة العربية للسلام.

ولفت بيان خارجية النواب إلى أن الدروس المستفادة من تاريخ تحرر الشعوب من الاحتلال، يؤكد قدرة الشعب المحتل على تحرير أراضيه؛ إذا ما تحلى بروح الصمود والمرابطة على أراضيه، وعدم الفرار من المواجهة مع المحتل، حتى لو تعرض للعديد من الجرائم الشنعاء، كما يشير إلى أن الطرف المحتل، لم ينعم بالاستقرار والأمن جراء جرائمه الخسيسة.