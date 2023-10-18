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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأسعار مخفضة 30%.. الزراعة تواصل طرح السلع الغذائية للمواطنين بالمنافذ الثابتة والمتحركة

الزراعة
الزراعة

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن الهيئة تقوم ببيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بالمحافظات.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتنفيذا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح أن مديرية الإصلاح الزراعي في أسيوط وجهت منافذ متحركة في بعض ميادين وشوارع المحافظة محملة بالخضروات والبيض والفواكه بأسعار مخفضة تصل الى 30% فى مختلف السلع.

وأضاف الفولى أن مديرية الزراعة في محافظة البحيرة شاركت في معرض السلع الغذائية في إيتاي البارود، مشيرا إلى استمرار ضخ السلع الغذائية  لخفض الأسعار ومنع استغلال التجار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

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