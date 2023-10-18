حماس: محاولة الاحتلال التنصل عبثا من مجزرة المعمداني المنفذة بقوّة نارية أمريكية «بروباجندا مفضوحة»

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "الاحتلال الصهيوني يحاول عبثاً التنصّل من ارتكابه مجزرة مستشفى المعمداني، بتقديم رواية كاذبة وتسويقها عبر بروباجندا مفضوحة، وحديث لا يمس الواقع على الإطلاق".

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، نشرته صحيفة "قدس برس" الفلسطينية، اليوم الأربعاء: "الاحتلال الفاشي هو الذي هدّد المستشفى المعمداني بالقصف مع 22 مستشفى ومركزا طبيا آخرين، بمن فيهم من الأطقم الطبية والمرضى والجرحى، وقصفوا 23 سيارة إسعاف، وقتلوا أكثر من 25 طبيبا مع عائلاتهم؛ وهو الذي قتل أكثر من 3 آلاف مدني فلسطيني، 70% منهم من الأطفال والنساء، بتدمير أحياء سكنية كاملة و120 ألف وحدة سكنية على رؤوس قاطنيها، حتى اللحظة".

وشددت الحركة على أن "الاحتلال الفاشي الذي قدّم أكثر من رواية حول المجزرة منذ الساعة الأولى لوقوعها، هو المسؤول المباشر عن هذه المجزرة المروّعة التي جرت على الهواء مباشرة بقوّة نارية أمريكية لا يملكها إلا الاحتلال".

وطالبت حركة "حماس"؛ الأمم المتحدة وكافة الدول "إدانة هذه الجريمة النكراء، التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي، ووقف العدوان الوحشي والإبادة الجماعية التي تجري بقرارات من قادة الاحتلال على الهواء مباشرة وفي مؤتمراتهم الصحفية التي تابعها وسمعها العالم أجمع".