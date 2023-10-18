رسائل التهديد وشهود العيان.. مسؤولو مستشفى المعمداني يفضحون أكاذيب الاحتلال

قال مسؤولون في غزة، الأربعاء، إن المستشفى الأهلي تعرض لأضرار جراء قذيفتين إسرائيليتين قبل أربعة أيام، وبعد ذلك حذر الجيش الإسرائيلي إدارة المستشفى بإخلاء المبنى، وبحسب ما ذكره يوسف أبو الريش، نائب وزير الصحة في غزة بمؤتمر صحفي من داخل القطاع، إن قذيفتين إسرائيليتين أصابتا المستشفى، السبت.

وأوضح الريش إنه في اليوم التالي، اتصل الجيش الإسرائيلي بمدير المستشفى، د. ماهر عياد، وانتقده بسبب "عدم إخلاء المنشأة"، وأن الجيش الإسرائيلي أبلغ عياد أن القذائف كانت بمثابة تحذير، وتابع: "قالوا لمدير المستشفى لقد تم تحذيرك أمس بقذيفتين، فلماذا لم تخلي المستشفى حتى هذه اللحظة".

وتأتي تلك التحركات الإعلامية لكشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي في محاولته للتهرب من المسئولية تلك المجزرة الإنسانية، وذلك بحسب ما يذكره الجانب الفلسطيني.