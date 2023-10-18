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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار: إسرائيل تحاول القضاء على أكبر عدد من الفلسطينيين

رئيس المنتدى العربي
رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف

علق أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، على الأوضاع التي تحدث بقطاع غزة، قائلا إنها محاولة من الجانب الإسرائيلي للقضاء على أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين، حتي يضع حماس تحت ضغط كبير وشعبي ودولي.

وأضاف أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه من المهم جدا أن يكون هناك تحرك عربي فى الفترة المقبلة، موضحا أنه من المهم أن يكون هناك توحد خلف الدولة المصرية.

وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن حقوق الإنسان أدان ما يحدث، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بشكل كبير في القرار السياسي.

أيمن نصري المنتدى العربي الأوروبي حقوق الإنسان بجنيف وحقوق الإنسان المدنيين الفلسطينيين غزة

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