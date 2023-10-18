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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زوال الاحتلال اقترب.. العربي الناصري يدين مجازر العدو الإسرائيلي في حق الفلسطينيين

الحزب العربي الناصري
الحزب العربي الناصري

أدان الحزب العربي الناصري، بأشد العبارات، المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين المحتلة، في محاولة يائسة للتغطية على هزيمته المدوية في 7 أكتوبر الجاري.

وأكد الحزب، في بيان، أن رغبة العدو في رفع تكلفة الحرب على الفلسطينيين المرابطين في أرضهم بقصف المستشفيات والمساكن والبنية التحتية وآخرها المستشفى الأهلي المعمداني، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، لن تؤدي إلى أي نتائج بل ستزيد المقاومة اشتعالا حتى تحرير كامل الأرض العربية.

كما أدان الحزب وبأشد العبارات كل الدول الداعمة للعصابات الصهيونية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان وأوكرانيا، وكل من يدعم قوى البغي والعدوان على شعبنا العربي المقاوم في فلسطين المحتلة.

وفي السياق ذاته، ناشد الحزب، الحكومة المصرية، وجميع الحكومات العربية، بطرد ممثلي الكيان الصهيوني، وسحب ممثلي الدول العربية لدى الكيان، وقطع وتجميد أي شكل من أشكال العلاقات مع هذا الكيان اللقيط عدو الإنسانية.

وقال: "نعاهد جماهيرنا العربية القومية المخلصة، بأننا على العهد سائرون، مؤمنين بأن تحرير كامل الأراضي العربية المحتلة، أصبح قريبا، وأن زوال دولة الاحتلال، أقرب مما كنا نحلم، وأن غدا لناظره قريب".

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