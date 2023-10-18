كبير مشايخ جنوب سيناء: نقف وراء الرئيس السيسي ضد سياسات إسرائيل ودعوتها لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء

أكد إبراهيم سالم جبلي، كبير مشايخ قبيلة المزينة وأحد مجاهدي سيناء، الوقوف وراء الرئيس السيسي ضد سياسات القمع الإسرائيلية التي تهدف في المقام الأول إلى القضاء على الشعب الفلسطيني واحتلال الجزء الباقي من الأرض لينتهي الأمر بتهجيرهم إلى سيناء ونحن على علم بمخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن الشيخ إبراهيم سالم، أن كافة القبائل البدوية على كافة الاستعدادات لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في غزة رغم أنف القوات الإسرائيلية ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل نقف لمنع سياسات التهجير، وإذا لزم الأمر سنسهم في تحرير فلسطين بدمائنا.

وأشاد الشيخ إبراهيم سالم في تصريحات صحفية بكلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس بقصر الاتحادية الرافض للسياسات الإسرائيلية.