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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللهم كن لهم عوناً.. محمد شريف يتضامن مع أهل غزة

صدى البلد

علق محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي، على الأوضاع في غزة، عبر حسابه على "إنستجرام".  

وكتب شريف: “عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، لن تستطيع الكلمات أن تعبر عن مدى قوة وشجاعة هذا الشعب العظيم”. 

إنكار وادعاء بالأدلة

وفي المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي مسئوليته عن قذف مستشفى المعمداني بقطاع غزة مُحمٍلًا المسئولية لحركة الجهاد الفلسطينية. 

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاجاري للصحفيين إن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى وقت الضربة التي أصابت ساحة انتظار السيارات بالمنشأة، وفقًا لصحيفة “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف أن هناك لقطات بطائرات مسيرة عسكرية تظهر أن هناك ضربة في ساحة انتظار السيارات، مؤكدًا أن القوات الجوية الإسرائيلية قامت بعملية في المنطقة بوقت قريب من توقيت انفجار المستشفى، لكنها نفذتها بنوع مختلف من الذخيرة لا يتوافق مع اللقطات التي لديهم للمستشفى.

الأوضاع في غزة الجيش الإسرائيلي قذف مستشفي المعمداني محمد شريف مستشفى المعمداني

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