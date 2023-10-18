أنقذوا أسرة شعت.. فتاة مصرية تستغيث لإنقاذ عائلة والدتها في قطاع غزة| خاص

تعيش الأسر المدنية حالة من الرعب غير مسبوقة تحت ويلات القصف الإسرائيلي الغاشم على أحياء قطاع غزة، بينما ناشدت سيدة مصرية إنقاذ أسرة والدتها “عائلة شعت” التي تعيش داخل القطاع وتلقت إنذارا بالقصف قبل أن تغلق كل سبل التواصل معهم منذ ساعات.

وفي مراسلة خاصة لموقع “صدى البلد”، قالت إلهام السيد، خريجة حقوق دراسات عليا في الشريعة الإسلامية، ورئيس مجلس إدارة جريدة وموقع “نبض العالم”: “عائلة والدتي من فلسطين عائلة شعت واللي كان منها نبيل شعت رئيس الوزارة الفلسطينية في 2005، بتواصل مع أهل والدتي منهم اللي في غزة، ودا أصلهم، ولكن بسبب الأحداث هما راحوا خان يونس استقروا هناك”.

وتروي إلهام السيد لـ"صدى البلد"، بداية المأساة التي تعانيها أسرة شعت قائلة: “بدأت القصة من أربع أيام، خالي محمد عبد الحميد شعت، قال لي إن الكهربا والماية مقطوعة عنهم ومافيش غذاء حتى والعيلة كلها بتتجمع في مكان واحد عشان يبقوا مع بعض، وقال إنهم بيصفوا ماء المجاري ويشربوها صوته كله ألم وحزن، ولما قولتله لو المعبر فتح ما تيجوا ياخالو قالي نصاً: مش راح نترك أرضنا وراح نموت فيها.. فلسطين إلنا يا خالو”.



محمد عبدالمجيد شعت

وأضافت: “وحصلت الفاجعة الكبرى أمس الأول بنكلمهم قالوا لنا إننا في انتظار صاروخ احتمال يضرب المنزل في أي وقت والصوت من حوله بكاء وقلق وترقب، وطلب منا تكثيف الدعاء".

وتابعت إلهام السيد: “إمبارح الثلاثاء قالوا لنا إن جالهم تهديد يسيبوا البيوت ويرحلوا لأنه في خلال ساعات قليلة هيضربوا كام منزل هما من ضمنهم”.





استشهاد عريسين زي الورد

واستطردت: “وطبعا اللي هددهم الصهاينة، لأن قبل ما يضربوا بيبلغوا أصحاب المنازل ومش كله على فكرة، دي حركة بس عشان شكلهم أمام العالم وإنهم مش قتلة”.

وفقدت عائلة شعت عددا منهم منذ اليوم الأول للهجوم الغاشم من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا منذ أكثر من 10 أيام على المدنيين بجميع أنحاء قطاع غزة.

وتابعت إلهام: “استشهد في أول يوم عريسن شباب زي الورد في أولى ضربات العدوان الإسرائيلي المغتصب للأرض والمنتهك لحقوق الإنسان”.

كانت إلهام السيد وجهت نداء استغاثة على صفحتها الخاصة على موقع “فيسبوك”، تطلب فيه الدعاء لأسرة والدتها التي تعيش تحت القصف الإسرائيلي قائلة: "دعواتكم لعائلة والدتي في فلسـطين، آخر حاجة عرفناها إن جالهم تهديد يسيبوا منازلهم بعدها انقطع اتصالنا بهم لا يوجد طريقة للتواصل معهم كل التليفونات مقفولة، وفقدنا أي تواصل معهم حتى الآن، يا رب كن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا".