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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي الرئاسية تعلن تضامنها الكامل مع قرارات القيادة السياسية

حملة السيسي
حملة السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تضامنها الكامل والمطلق مع قرارات القيادة السياسية المصرية المستمرة حفاظاً على الأمن والسلام بالمنطقة، وحفاظاً على الحقوق المشروعة لشعب فلسطين الشقيق.

واكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رفضها كل الفروض والتصورات التي طرحتها إسرائيل حول إمكانية تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء لكونها مخالفة للقواعد القانون الدولي الانساني ، ولما بها من ثم نقل لمسرح العمليات إلى الأراضي المصرية لتتمسك إسرائيل بحق الرد على المقاومة الفلسطينية الموجودة على الأراضي المصرية وتنسف بذلك عملية السلام من أساسها.

ودعت العالم بأسره وبخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ للضغط على أطراف الصراع للتهدئة والسماح لمن يرغب من الدول بإنفاذ المساعدات الإنسانية للمواطنين العزل في قطاع غزة الجريح، وكذا السماح بإقامة ممرات إنسانية لإجلاء المصابين والعالقين.

وجددت الحملة الدعوة للعودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين والتسليم المطلق بانه لا حل الا بناء على السلام العادل بإقامة دولتين وضمان حق الأشقاء الفلسطينيين في البقاء في أراضيهم واستعادة ما سلب منهم بالمخالفة لمقررات الشرعية الدولية.

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