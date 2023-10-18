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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان منافذ "المواطن أولا"

صدى البلد

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عددا من منافذ "المواطن أولًا" التى أقامتها المحافظة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والتى تشارك ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز  ".

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية ، والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية  للتخطيط ، واللواء عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين، واللواء محمد عاطف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية .

وتضمنت جولة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة تفقد منفذ شارع جسر السويس ، ومنفذ شارع المنتزة بالنزهة، إلى جانب تفقد منفذ شارع صبري أبو علم بعابدين التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين .

وحرص اللواء هشام آمنة واللواء خالد عبدالعال علي التأكد من الالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء ، مشيراً الي أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات في التوسع بإقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الاستراتيجية والتعاون مع مديريات التموين لضبط الأسعار .


ووجه وزير التنمية المحلية ، محافظة القاهرة بالعمل علي توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري وذلك في المناطق ذات الكثافات الكبيرة والشعبية باحياء المحافظة المختلفة .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً لافتا الي وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء ، وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالقاهرة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين .

ومن جانبه أشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إلى أن المنافذ التى تم تفقدها اليوم ضمن ٧٩ منفذ لمبادرة "المواطن أولًا" حرصت المحافظة على إقامتها  بالشراكة مع مديرية التموين والقطاع الخاص وتم نشرها بمختلف أحياء العاصمة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا لتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية لتخفيف العبء عن المواطنين مشيرًا إلى وجود أكثر من ٢٦٠٠ منفذًا ثابتًا ومتحركاً فى كافة أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا، وأكثر من ٢٧٠ منفذًا تمت إقامتهم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن تلك المنافذ تلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتوافر السلع بها بأسعار أقل من مثيلاتها فى السوق .

وأكد اللواء خالد عبدالعال  أن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتا إلى توافر كافة السلع بكميات تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة وجود مرور يومى لمراقبة إلتزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع ، موجهًا بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين و محتكرى السلع الغذائية.

وثمن محافظ القاهرة مبادرة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التى أطلقها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأسعار والتى تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعاني منها العديد من دول العالم، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة ، مع التوسع فى إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.

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