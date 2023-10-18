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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدادا لحرب طويلة.. إسرائيل توسع عملية الإخلاء على حدود لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة توسيع محتمل لإخلاء السكان على الحدود الشمالية إلى مستوطنات على بعد مسافة خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية، بما في ذلك كريات شمونة، وقد تم تمرير القرار في استطلاع عبر الهاتف. 

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، تبلغ تكلفة الخطة التي قدمها وزير الدفاع يوآف غالانت حوالي 120 مليون شيكل لمدة أسبوعين، وسيتم تخصيصها من أموال الائتلاف لعام 2023.

وستفوض الحكومة غالانت بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصدار أمر بتوقيت خطة الإخلاء وفقا للاعتبارات العملياتية، وستنفذها قيادة المنطقة الشمالية وقيادة الجبهة الداخلية، وسيتم استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذي تتولى مسئوليته هيئة الطوارئ الوطنية (NAE)، خلال 24 ساعة من تاريخ قرار تفعيل البرنامج.

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