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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا المستشفى المعمداني في غزة إلى 471 شهيدا

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بـ غزة، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الضحايا في استهداف المستشفي المعمداني في غزة ارتفعت إلى 471 شهيدا و314 مصابا منهم 28 في حالة حرجة.

 

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر إلى 3540 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.

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