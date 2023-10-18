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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال النقل البري: نؤيد كافة قرارات الدولة تجاه تطورات القضية الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلنت النقابة العامة لعمال النقل البري، برئاسة أشرف الدوكار، تأييد كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية تجاه أي تطورات تخص القضية الفلسطينية.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الأربعاء: تابعت النقابة العامة للنقل البرى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقر رئاسة الجمهورية، حول تطورات القضية الفلسطينية وحرصه الدائم على حماية حقوق الفلسطينيين المدنيين، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف في خطابه عن النوايا الحقيقية لإسرائيل والتي تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لسيناء والتي أوضح فيها رفضه جملة هذا العمل المشين.

وأضافت النقابة في بيانها: وكشف الرئيس السيسي نواياهم الخبيثة عندما قال أن هناك صحراء النقب التي يمكن تهجير الفلسطينيين المدنيين إليها حتى ينتهي جيش الاحتلال من مهمته في تصفية المقاومة، إلا أن إسرائيل تستهدف إقامة وطن بديل في سيناء، وهذا ما نعتبره خط أحمر.

وثمنت النقابة تأكيد الرئيس السيسي على أنه لو تخلي أهل غزة عن أرضهم، سيهاجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن بما يؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية. 
 

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