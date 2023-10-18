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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية.. محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية في الأردن | فيديو

الاردن - أرشيفية
الاردن - أرشيفية

حاول آلاف المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان بالأردن، اليوم الأربعاء، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أخلت إسرائيل السفارة قبل عدة أيام.

وكان المتظاهرون قد حاولوا بالفعل اقتحام السفارة الليلة الماضية وتم تفريقهم من قبل الشرطة الأردنية.

جرت مسيرات حاشدة في الضفة الغربية والأردن ولبنان الليلة الماضية في أعقاب العدوان الإسرائيلي علي المستشفى المعمداني في قطاع في غزة.

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وأدان كبار القادة الأوروبيين الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني وسط قطاع غزة، وحثوا على تحديد المسؤولية لكنهم لم يصلوا إلى حد إلقاء اللوم بشكل مباشر، كما طلب الكرملين من إسرائيل تقديم أدلة على عدم تورطها في الانفجار.

لأردن قطاع غزة

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