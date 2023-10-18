استجابة لدعوة السيسي.. مظاهرات واسعة تجوب أنحاء الغردقة لرفض سيناريو التهجير

شهدت محافظة الغردقة مظاهرات واسعة استجابة لحديث السيسي عن توجيه بالتظاهر لرفض سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى غزة .

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من التصريحات الهامة اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتس .

وتساءل الرئيس خلال المؤتمر: “ لماذا لا تنقل إسرائيل سكان قطاع غزة إلى النقب بدلا من سيناء.. إذا كانت إسرائيل تريد تنفيذ خطتها المعلنة بالقضاء على التنظيمات الإرهابية يمكنها تهجير الفلسطينيين المدنيين إلى صحراء النقب حتى تنتهي المواجهات ثم تعيدهم مرة أخرى”.

وقال الرئيس أن جميع الاعتداءات المتطرفة ضد المدنيين مرفوضة ونطالب المجتمع بالتدخل الفوري لإنهاء ما يحدث في غزة، لأن استمرار العمليات العسكرية ستكون له تداعيات تخرج عن السيطرة وتوسع رقعة الصراع .

قال الرئيس السيسي، “لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين الذين يؤيدون موقف الدولة”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم، مع المستشار الألماني في مقر رئاسة الجمهورية.

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