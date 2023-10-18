شكري يبحث مع مسئول بالأمم المتحدة كيفية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مارتن جريفيث وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

دارت مناقشات بين الطرفين ركزت على الوضع الإنساني المأسوى في غزة، وكيفية تحقيق تنسيق فعال مع المنظمات الأممية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة حال زوال العوائق الإسرائيلية.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.



واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.



وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.