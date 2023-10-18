محافظ دمياط: نحرص على التواصل مع المجتمع الدولى لتحقيق التنمية الشاملة

أكدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض حرصها على مد جسور التواصل مع المجتمع الدولى ، لدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة ، مؤكدة أن المحافظة حققت نجاحا كبيرا مع عدد من منظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم /الأربعاء/ مع ممثلى قسم التقييم والتفتيش " OIOS-IED" بمكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة بنيويورك، وذلك لمناقشة مدى فعالية البرامج التى تم تنفيذها فى إطار التعاون بين المحافظة و برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHabitat، وما أسفرت عنه من نتائج تتفق مع الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة خلال الفترة 2020/ 2023، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 .



واستعرضت الدكتورة منال - وفقا لبيان - أبرز أوجه التعاون مع البرنامج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما تم تنفيذه من نتائج جاءت من خلال مشروع محطة معالجة صرف صحى طبل، والتى تم تنفيذها بتكنولوجيا مبتكرة ساهمت فى حل مشكلة الصرف الصحي بالقرية وتغطيتها بتلك الخدمة ، وتحسين جودة الحياة بها إلى جانب ما قدمه المشروع من تطوير لقدرات العاملين بهذا المجال.



وأشادت المحافظ بالجهود التى تم تنفيذها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لمعالجة عدد من المشكلات ووضع حلول لها ، من خلال إعداد دراسات شاملة لجميع الجوانب ، علاوة على ما تضمنه هذا التعاون من إطلاق برامج تدريبية للعاملين بالمجالات ذات الصلة بتلك المشروعات، الأمر الذى ساهم فى تحقيق عدد من المحاور والرؤى التى تعزز الاستراتيجيات التنموية ، لاسيما تحقيق أهداف الاستدامة.



واستكملت المحافظ حديثها عن محاور التعاون بالاشارة إلى مشروع "حيّنا" الذى يجرى بمنطقة الشعراء، لافتة إلى أن هذا المشروع سيتحقق من خلاله نتائج تساهم فى تطوير المنهجية المتبعة فى عملية التخطيط والتصميم الحضرى مما يعزز فعالية وشفافية وكفاءة واستدامة عملية التخطيط والتغلب على التحديات المرتبطة بإدارة الأراضى ومشكلات التعديات و البناء العشوائى و تنفيذ مشروعات تخطيط عمرانية.



أما بالنسبة إلى مشروع التخطيط الحضرى والبنية التحتية أشارت المحافظ إلى أن البرنامج يساهم فى تحسين الوصول إلى الخدمات الموثوقة والفرص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين واللاجئين فى عدد من المحليات المضيفة .

